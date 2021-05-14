Вооруженные силы Израиля утверждают, что сейчас в Секторе Газа нет подразделений, осуществляющих наземную военную операцию.

Как передает Укринформ, об этом сообщают западные СМИ.

— На данный момент в Секторе Газа нет наземных войск Сил обороны Израиля, — заявил представитель вооруженных сил Израиля подполковник Джонатан Конрикуст.

СМИ отмечают, что «сообщение официального представителя армии Израиля в Твиттере о том, что «воздушные и наземные войска израильских вооруженных сил атакуют Сектор Газа», которое совпало с началом серии артиллерийских и авиационных ударов, побудило многие информационные агентства распространить информацию о начале наземных военных действий».

Ранее появилась информация, что ВВС ЦАХАЛ и наземные силы Израиля начали наносить удары по Сектору Газа. Операция началась в ответ на ракетные обстрелы.