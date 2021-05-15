На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке израильские военные нанесли удар по офису главы сил безопасности группировки ХАМАС.
Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.
— Тайфик Абу Наим — глава сил безопасности ХАМАС. Мы только что нанесли удар по его офису, который он использовал для управления и контроля военной инфраструктуры, — говорится в сообщении.
Ранее представители палестинской группировки ХАМАС заявили, что готовы прекратить обстрел территории Израиля.
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке израильские военные нанесли удар по офису главы сил безопасности группировки ХАМАС.
Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.
— Тайфик Абу Наим — глава сил безопасности ХАМАС. Мы только что нанесли удар по его офису, который он использовал для управления и контроля военной инфраструктуры, — говорится в сообщении.
Ранее представители палестинской группировки ХАМАС заявили, что готовы прекратить обстрел территории Израиля.