На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке израильские военные нанесли удар по офису главы сил безопасности группировки ХАМАС.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

— Тайфик Абу Наим — глава сил безопасности ХАМАС. Мы только что нанесли удар по его офису, который он использовал для управления и контроля военной инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Ранее представители палестинской группировки ХАМАС заявили, что готовы прекратить обстрел территории Израиля.