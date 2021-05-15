Около полуночи, 14 мая, Кривом Озере водитель Volkswagen Тransporter, предварительно, не справившись, выехал на обочину и столкнулся с деревом.

Пострадавшего водителя с множеством травм доставили в больницу, однако впоследствии он скончался, сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

— Событие квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего», — сообщили в полиции.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов обратиться по адресу: Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефонам (063) 426 23 32, 102.

Напомним, ночью, 12 мая, примерно в 00:30, на 147 километре автодороги М-13 «Кропивницкий - Платоново» вблизи Врадиевки 22-летний водитель автомобиля «Renauit Laguna», по предварительным данным, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и врезался в дерево.