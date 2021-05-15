В Хмельницкой области в субботу, 15 мая, произошло тройное ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Как сообщает областная полиция, авария произошла около семи утра на автодороге Житомир — Черновцы, вблизи села Веселовка Хмельницкого района.

По предварительным данным, водитель грузовика «DAF» с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым микроавтобусом «Мерседес Спринтер» и автомобилем «Опель Комбо». Прицеп грузовика перевернулся, прижав Мерседес Спринтер и «Опель Комбо».

В результате столкновения все транспортные средства загорелись. На место для тушения пожара прибыли спасатели.

По предварительным данным погибло четыре человека. Полицейские сейчас устанавливают лица водителей и возможных пассажиров автомобилей «Мерседес Спринтер» и «Опель Комбо», погибших в результате ДТП.

Водитель грузовика задержан. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, около полуночи, 14 мая, Кривом Озере водитель Volkswagen Тransporter, предварительно, не справившись, выехал на обочину и столкнулся с деревом.