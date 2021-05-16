За десять минут из Сектора Газа по Израилю были выпущены сотни ракет. Были слышны десятки взрывов в центральных районах Израиля.

Об этом сообщает newsru.co.il.

С 00:09 до 00:12 периодически срабатывали сирены «Цева адом» сработали в Тель-Авиве и окрестностях. Была задействована система ПРО «Железный купол».

Были слышны десятки взрывов в центральных районах Израиля. Одновременно были обстреляны города и поселки юга страны.

В общей сложности примерно за десять минут из Газы были выпущены сотни ракет.

В центре Израиля было слышно не менее десяти взрывов. Одновременно из Газы были обстреляны Ашдод, Явне и другие населенные пункты.

Зафиксировано падение ракеты около Ган Явне, пострадавших нет. В других районах упали осколки ракет и противоракет, причинен ущерб.

Ранее сообщалось о том, что МИД Украины готовит эвакуацию украинцев из сектора Газа.