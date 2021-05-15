МИД Украины готовит эвакуацию украинцев из сектора Газа.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

По словам представителя, МИД Украины находится на постоянной связи с украинскими гражданами, желающими покинуть сектор Газа. Сейчас прорабатываются маршруты для их безопасной эвакуации.

— Министерство иностранных дел поддерживает связь с украинцами, желающими покинуть сектор Газа. Сейчас их 120 человек, — сказал Олег Николенко.

Он также отметил, что украинские посольства в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации прорабатывают возможные маршруты репатриации.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Сектор Газа немедленно прекратить боевые действия и начать деэскалацию конфликта. Он отметил радикализацию во всем регионе.