Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Сектор Газа немедленно прекратить боевые действия и начать деэскалацию конфликта. Он отметил радикализацию во всем регионе.

Об этом он заявил в Twitter.

Израильская армия и палестинские группировки в Секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами.

— Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Слишком много ни в чем не повинных мирных жителей уже погибло. Этот конфликт может только усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе, — написал Антониу Гуттериш.

Напомним, сегодня ночью ВВС ЦАХАЛ и наземные силы Израиля начали наносить удары по Сектору Газа. Операция началась в ответ на ракетные обстрелы.