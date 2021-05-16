Армия обороны Израиля сообщила, что атаковала с воздуха дом командира батальона ХАМАС Халеда Манамары.
Видео момента авиаудара опубликован в Twitter.
מטוס קרב של צה"ל תקף לפני זמן קצר את ביתו של חאלד מנעמרה, מג"ד אלפרקעין בארגון הטרור חמאס, ששימש כתשתית צבאית של הארגון.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021
צה"ל ממשיך לתקוף בשעה זאת מטרות טרור ברצועת עזה pic.twitter.com/8ZHjfHLj9v
— Истребитель Армии обороны Израиля нанес удар по дому командира батальона Аль-Фаркаин террористической организации ХАМАС Халеда Манамары, — сообщили военные.
В данный момент Израиль продолжает атаковать объекты ХАМАС в секторе Газа.
Как сообщалось, за десять минут из Сектора Газа по Израилю были выпущены сотни ракет. Были слышны десятки взрывов в центральных районах Израиля.
Армия обороны Израиля сообщила, что атаковала с воздуха дом командира батальона ХАМАС Халеда Манамары.
Видео момента авиаудара опубликован в Twitter.
מטוס קרב של צה"ל תקף לפני זמן קצר את ביתו של חאלד מנעמרה, מג"ד אלפרקעין בארגון הטרור חמאס, ששימש כתשתית צבאית של הארגון.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021
צה"ל ממשיך לתקוף בשעה זאת מטרות טרור ברצועת עזה pic.twitter.com/8ZHjfHLj9v
— Истребитель Армии обороны Израиля нанес удар по дому командира батальона Аль-Фаркаин террористической организации ХАМАС Халеда Манамары, — сообщили военные.
В данный момент Израиль продолжает атаковать объекты ХАМАС в секторе Газа.
Как сообщалось, за десять минут из Сектора Газа по Израилю были выпущены сотни ракет. Были слышны десятки взрывов в центральных районах Израиля.