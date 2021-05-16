Армия обороны Израиля сообщила, что атаковала с воздуха дом командира батальона ХАМАС Халеда Манамары.

Видео момента авиаудара опубликован в Twitter.

מטוס קרב של צה"ל תקף לפני זמן קצר את ביתו של חאלד מנעמרה, מג"ד אלפרקעין בארגון הטרור חמאס, ששימש כתשתית צבאית של הארגון.

צה"ל ממשיך לתקוף בשעה זאת מטרות טרור ברצועת עזה pic.twitter.com/8ZHjfHLj9v — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021

— Истребитель Армии обороны Израиля нанес удар по дому командира батальона Аль-Фаркаин террористической организации ХАМАС Халеда Манамары, — сообщили военные.

В данный момент Израиль продолжает атаковать объекты ХАМАС в секторе Газа.

Как сообщалось, за десять минут из Сектора Газа по Израилю были выпущены сотни ракет. Были слышны десятки взрывов в центральных районах Израиля.