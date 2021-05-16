Власти Индии признала факт сброса в реку Ганг тел жертв коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо правительства одного из индийских штатов.

— Администрация информацию о том, что тела тех, кто болел COVID-19 или любую другую болезнь, выбрасывают в реки, а не утилизируют по процедуре, — заявил чиновник Манодж Кумар Сингх в письме от 14 мая руководителям районов.

Тела были обнаружены в священной для местных жителей реке Ганг и ее притоках.

По словам Сингху, такая тенденция может быть вызвана нехваткой средств у людей на приобретение материалов для кремации.

В Уттар-Прадеш проживает 240 млн человек, штат сильно пострадал от второго всплеска COVID-19 в стране. Эксперты в области здравоохранения говорят, что сейчас много случаев не оказываются в селах штата, где проживает большинство его жителей.

Напомним, ранее на севере Индии по меньшей мере 40 человеческих тел вынесло на берег реки Ганг.