В Николаеве на проспекте Богоявленском воспламенился Mercedes, с гаража огонь перекинулся на крышу жилого дома. Хозяин своевременно проснулся и набрал линию 101.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

В Службу спасения сигнал поступил ночью 16 мая. На место происшествия выехали дежурные пожарные, которым удалось локализировать пламя за 10 минут. Через 8 минут огонь окончательно потушили.

Устанавливается причина пожара. Благодаря оперативным действиям спасателей дом удалось сохранить, однако машина сгорела полностью.

Хозяин 1937 года рождения получил ожоги третьей степени, его отвезли в Николаевскую городскую больницу №3.

Напомним, 12 марта, в Заводском районе Николаева на улице Крылова сгорел автомобиль SMART.