17-летняя девушка Дзвоник Ирина Викторовна 11 мая выехала в Николаев из села Любомировка Шевченковской ОТГ. С тех пор связь с ней прервалась.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как сообщает полиция, девушка была одета в белую куртку, черные джинсы и кроссовки. Приблизительный рост от 175 до 180 сантиметров, черные волосы и светлые глаза.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут знать вероятное местоположение пропавшей, с просьбой сообщать в отделения полиции № 4 (Витовский район) Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области по адресу: город Николаев, улица Новозаводская, 10-А

Или по телефонам (0512) 53-13-29, 44-68-58, 098-733 -52-33, 063-316-79-08, 102.

Напомним, николаевские правоохранители разыскивают 63-летнюю Азу Чабан, которая 4 мая вышла из дома в микрорайоне Терновка и не вернулась.