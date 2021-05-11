Николаевские правоохранители разыскивают 63-летнюю Азу Чабан, которая 4 мая вышла из дома в микрорайоне Терновка и не вернулась.

Эту информацию подтвердили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Женщина ушла без документов и мобильного телефона. Ее приметы: небольшого роста, худощавого телосложения, смуглая, темноволосая. Была одета в длинную болонью жилетку темно-зеленого цвета и светло-коричневые ботинки на шнурках.

Граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой и предоставить другую полезную информацию, просят обращаться по номеру «102».

Напомним, в Николаеве третьи сутки продолжаются поиски без вести пропавшего николаевца — Олега Полякова.