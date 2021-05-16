За минувшие сутки, 15 мая, николаевские спасатели тушили огонь в частном доме, хозпостройка и квартире пятиэтажки – Первомайск, Новая Одесса и Березнеговатое.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

15 мая в 14:30 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения по ул 1-ой Майской в Новой Одессе. В 14:40 пожар на площади локализировали, а в 14:42 ликвидировали. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Второй случай произошел в 14:50. На пункт связи спасателей поступило сообщение о пожаре жилой квартиры на втором этаже пятиэтажного жилого дома на улице Спасской в Березнеговатом. На место направлены дежурные спасатели. Пожарные в 15:06 ограничили распространение пламени, а через 20 минут окончательно погасили. Причина инцидента устанавливается.

В тот же день, в 17:54 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре жилого дома на территории частного домовладения по улице Каменномостовской Первомайска. В 18:18 с пожаром было покончено. Предполагаемая причина пожара короткое замыкание электросети.

Ранее НикВести сообщали, что 14 мая в 1:59 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре квартиры на последнем этаже пятиэтажного жилого дома по улице Крылова, 11/1 в Николаеве.