В Николаеве мужчина перепутал со своим знакомым другого человека и напал на того с ножом, ударив его несколько раз в грудь и спину.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Конфликт случился на проспекте Богоявленском, 21-летний мужчина напал на 32-летнего. Пострадавшего оперативно доставили в больницу с резанными ранами.

По словам нападавшего, он спутал жертву с другим человеком, с которым у него были неприязненные отношения.

Заведено уголовное дело по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжелое телесное повреждение». Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Напомним, в одном из сел Николаевской области злоумышленник в ходе ссоры нанес своему приятелю удар ножом, от которого пострадавший скончался на месте.