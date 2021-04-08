В одном из сел Николаевской области злоумышленник в ходе ссоры нанес своему приятелю удар ножом, от которого пострадавший скончался на месте.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Вчера, 7 апреля, около 21:00 в отделение полиции № 4 Николаевского районного управления поступило сообщение от медиков о том, что в частном доме в селе Киселевка, куда они прибыли по вызову, обнаружили труп мужчины. У него нашли ножевое ранение, от которого потерпевший скончался на месте.

Правоохранители выяснили, что в тот вечер после застолья с распитием алкоголя между потерпевшим и его приятелем возникла ссора и драка, в ходе которой злоумышленник ударил односельчанина ножом.

48-летнего ранее судимого за кражу преступника задержали в порядке статьи 208. Орудие преступления полицейские изъяли и направили на экспертизу.

При процессуальной поддержке прокуратуры в ближайшее время мужчине вручат подозрение по части 1 статьи 115 УК Украины «Умышленное убийство». Согласно санкции инкриминируемой статьи, ему грозит до 15 лет заключения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 5 апреля в Ингульском районе Николаева между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из участников нанес своему знакомому несколько ударов ножом и скрылся.