Вчера, 5 апреля, злоумышленник в ходе ссоры со своим знакомым нанес ему несколько ударов ножом и скрылся.

Об этом пишет отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщение о происшествии поступило в отделение полиции № 2 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области. Возле магазина по улице Космонавтов произошла ссора между двумя мужчинами на почве денежного долга.

В ходе конфликта злоумышленник нанес своему 29-летнему знакомому многочисленные ранения ножом и скрылся. Полицейские разыскали 30-летнего преступника и задержали его в порядке статьи 208. Нож изъяли в качестве вещдока и приобщили его к материалам дела.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение», решается вопрос о вручении задержанному подозрения в совершении преступления. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

Напомним, позавчера, 4 апреля, в Вознесенске Николаевской области отсидевший мужчина убил подростка ударом ножа в сердце — за преступление его могут приговорить к пожизненному заключению.