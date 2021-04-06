Позавчера, 4 апреля, в Вознесенске Николаевской области отсидевший мужчина убил подростка ударом ножа в сердце — за преступление его могут приговорить к пожизненному заключению.

Об этом передает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Полицейские выяснили, что злоумышленник только две недели назад освободился из мест лишения свободы за умышленное убийство, а отбывая наказание, еще и был осужден за нанесение в колонии тяжких телесных повреждений, повлекших смертельный исход. В общей сложности мужчина отбыл в колонии 13 лет.

Следователи задержали злоумышленника в день убийства в порядке статьи 208 УПК Украины и объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктом 13 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

Сейчас за хулиганские действия подозреваемого с использованием оружия в отношении еще одного 40-летнего посетителя магазина следователи Вознесенского районного управления полиции расследуют уголовное производство, возбужденное по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство».

Мужчине угрожает пожизненное заключение.