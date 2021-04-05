В Вознесенске Николаевской области ранее судимый мужчина в состоянии алкогольной опьянения зарезал 16-летнего мальчика — полиция задержала преступника по «горячим» следам через несколько часов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Вечером 4 апреля правоохранители получили сигнал про убийство в Вознесенске — неизвестный ударил ножом в сердце 16-летнего местного жителя, от чего тот скончался на месте.

По записям с видеокамер оперативники установили, что ранее судимый выпивший мужчина ходил возле местного магазина и задирал покупателей, в ходе возникшего конфликта он зарезал несовершеннолетнего, свидетелями преступления стали местные жители.

Оперативники при силовой поддержке спецроты полиции задержали 30-летнего жителя Вознесенска у него вскоре после убийства.

Оказалось, что злоумышленник освободился из колонии две недели назад, где сидел за умышленной убийство, вдобавок он был осужден за нанесение тяжелых телесных повреждений, повлекших смерть.

Напомним, Вознесенская местная прокуратура Николаевской области направила в суд уголовное дело жителя Вознесенка, который обвиняется в убийстве знакомого.