Утром 16 мая возле авто-гаражного кооператива в Южноукраинске машина Toyota-Yaris въехала в мотоцикл Yamaha. Спасатели были вынуждены доставать водителя, затиснутого частями транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Пострадавших водителя и пассажира доставили в медучреждение, а мотоцикла без сознания привезли в реанимационное отделение Южноукраинской городской больницы.

Ранее НикВести сообщали, что в селе Новопавловка Врадиевской ОТГ Николаевской области днем 29 апреля разбился 48-летний мотоцикл. Потеряв управления, он слетел с транспортного средства и погиб на месте.