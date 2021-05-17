На улице Андрея Первозванного в Виннице 16 мая мужчина ударил ножом двух прохожих. Его обезвредили правоохранители.

Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь Нацполиции Анна Олейник.

Правоохранителей вызвали очевидцы. Нарушителя задержали сразу.

По предварительным данным, мужчина 1998 года рождения нанес непроникающие раны лица и рук двум жителям, которые шли по улице. Им оказали медицинскую помощь. По словам пресс-секретаря Нацполиции, нарушитель вел себя неадекватно. Выясняется, был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Следователи занялись изучением деталями инцидента. Мужчине грозит наказание за хулиганство с применением холодного оружия.

Напомним, в Николаеве мужчина перепутал со своим знакомым другого человека и напал на того с ножом, ударив его несколько раз в грудь и спину.