На Донбассе за прошедшие сутки, 16 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

Противник вел огонь по позициям украинских военных вблизи Новоселовки, Водяного, Катериновки, Новотошковского, Луганского, Песков, Троицкого, Старогнатовки, Причепиловки. При этом применялись минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, реактивные пехотные огнеметы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. За минувшие сутки боевых потерь среди наших воинов нет», — сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 17 мая, в зоне ООС зафиксировали одно нарушение «тишины» со стороны боевиков.

«Оккупанты вели огонь неподалеку Причепиловка со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За текущие сутки боевых потерь среди наших воинов нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что боевики самопровозглашённой «ЛНР» пустили бронетехнику по кладбищу в оккупированном Перевальске в 40 километрах от Луганска. Танк уничтожил ряд могильных плит и осквернил землю.