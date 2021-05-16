Боевики самопровозглашённой «ЛНР»‎ пустили бронетехнику по кладбищу в оккупированном Перевальске в 40 километрах от Луганска. Танк уничтожил ряд могильных плит и осквернил землю.

Об этом пишут Новости Донбасса, ссылаясь на свидетельства очевидцев.

По утверждениям местных, места погребений изувечил танк сепаратистов, который съехал с дороги прямо на кладбище. Вместо того, чтобы остановиться, бронетехника поперла напрямик, передавив некрополь.

Жители ОРДЛО охарактеризовали произошедшее фразой: «как после бомбежки», особенно они возмущены фактом, что танк намеренно стер траками плиты, разбросав фотографии умерших, изуродовав памятное место.

По словам людей, такое на этом кладбище происходит уже во второй раз. В прошлом году пострадало меньше могил, жители обращались к местным террористическим «властям», которые только проигноривовали неудобное обращение. Результатов не было, никто не был наказан, и ущерб родственникам похороненных на кладбище никак не возмещался.

Напомним, при прокладке газопровода на территории временно оккупированного Крыма российские компании разорили мусульманское кладбище, после проведения работ человеческие останки раскидали по округе.