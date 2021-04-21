При прокладке газопровода на территории временно оккупированного Крыма российские компании разорили мусульманское кладбище, после проведения работ человеческие останки раскидали по округе.

Об этом сообщает пресс-служба муфтията Крыма.

Исламские сообщество выразило обеспокоенность фактом вандализма.

— Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь возмущено фактом кощунства и глумления над могилами предков, бесцеремонным попранием всех человеческих норм, — говорится в сообщении муфтията.

С требованием разобраться в сложившейся ситуации и принять меры муфтият обратился в полицию, прокуратуру, оккупационную «администрацию» и так называемый «департамент охраны культурного наследия».

Местный имам Ленур Мамедиева утверждает, что согласовывая проект строительства местные власти проигнорировали наличие кладбища на пути прокладывания трубы.

Напомним, в Заводском районе Николаева неизвестные «черные археологи» проводят раскопки памятника национального значения «Дідова хата-1».