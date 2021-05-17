Украинская сторона СЦКК заявляет о росте количества грубых нарушений со стороны вооруженных формирований РФ в зоне проведения операции Объединенных сил, в частности о 17 российских танках на полигоне вблизи населенного пункта Мирное.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба штаба ООС.

Согласно отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ № 111/2021 от 15 мая, миссия продолжает фиксировать факты запрета допуска представителей, систематического препятствования работе патрулей и полетам беспилотников СММ со стороны ОРДЛО.

14 мая патруль СММ обнаружил 17 танков на полигоне вблизи населенного пункта Мирное за пределами выделенных мест хранения вооружения. 13 мая при помощи БПЛА наблюдатели СММ зафиксировали недалеко от Донецка, в населенном пункте Кальмиусское, две БМП, один бронетранспортер БТР-80, траншейную машину и три МТ-ЛБ.

Еще по две БМП обнаружены в населенных пунктах Петровское и Надаровка.

Вся обнаруженная военная техника принадлежит вооруженным формированиям РФ и расположена в зоне безопасности.

Случаи запрета допуска представителей СММ ОБСЕ со стороны наемников РФ фиксируются ежедневно.

В частности, на блокпосту возле Горловки вооруженный член вооруженных формирований РФ не пропустил патруль СММ, сославшись на «нестабильную ситуацию с безопасностью в этом районе».

В пункте пропуска Вознесеновка в 65 км от Луганска наемник РФ вообще приказал команде миссии ОБСЕ покинуть этот район.

Ранее сообщалось, что боевики самопровозглашённой «ЛНР» пустили бронетехнику по кладбищу в оккупированном Перевальске в 40 километрах от Луганска. Танк уничтожил ряд могильных плит и осквернил землю.