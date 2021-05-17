В реабилитационном центре города Отвоцк близ Варшавы умерла седьмая жертва аварии украинского автобуса, произошедшей в ночь на 6 марта.

Об этом пишет Европейская правда.

По информации консула консульского отдела посольства Украины в Польше Дмитрия Горбаня, пострадавшая скончалась в воскресенье утром во сне.

Причину смерти установят в результате вскрытия, которое проведут в среду, 19 мая. После этого тело погибшей будет транспортироваться в Украину.

По словам Дмитрия Горбаня, семью погибшей уже проинформировали о случившемся. Фирма по оказанию ритуальных услуг уже занимается вопросами оформления документов для перевозки тела в Украину.

По сообщениям в СМИ, умершей является жительница Хмельницкого, 27-летняя Анастасия Кочеткова. После ДТП девушка долгое время находилась в больнице в Перемышле в критическом состоянии. После того как ее состояние несколько улучшилось, она была переведена в начале апреля для дальнейшей реабилитации в медицинский центр города Отвоцк недалеко от Варшавы.

Напомним, в Хмельницкой области в субботу, 15 мая, произошло тройное ДТП, в результате которого погибли четыре человека.