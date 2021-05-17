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Вечером, 15 мая, в Кривом Озере 69-летний местный житель ранил ножом в живот своего 31-летнего знакомого во время застолья.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Николаевской области.
Мужчина с ранением попросил о помощи 27-летнего жителя Кривого Озера, который и заявил о случившемся в полицию.
— Следователи задержали подозреваемого в нападении в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 121 УК «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы, — сказано в сообщении полиции.
Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении указанного преступления. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.
Напомним, суд признал виновным 22-летнего жителя села Мостовое Вознесенского района в убийстве 38-летнего односельчанина.
Вечером, 15 мая, в Кривом Озере 69-летний местный житель ранил ножом в живот своего 31-летнего знакомого во время застолья.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Николаевской области.
Мужчина с ранением попросил о помощи 27-летнего жителя Кривого Озера, который и заявил о случившемся в полицию.
— Следователи задержали подозреваемого в нападении в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 121 УК «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы, — сказано в сообщении полиции.
Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении указанного преступления. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.
Напомним, суд признал виновным 22-летнего жителя села Мостовое Вознесенского района в убийстве 38-летнего односельчанина.