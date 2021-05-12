Суд признал виновным 22-летнего жителя села Мостовое Вознесенского района в убийстве 38-летнего односельчанина.

Его приговорили к 9 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

— Обвиняемый, в июле прошлого года, во время совместного употребления алкогольных напитков, на почве личных неприязненных отношений, с применением кухонного ножа, умышленно лишил жизни 38 летнего мужчины, — сказано в сообщении.

В июне прошлого года, суд отправил в тюрьму на 10 лет жителя села Мостовое, который продавал каннабис.