В конце прошлого года два чиновника Белого дома подверглись так называемой акустической атаке.

Об этом сообщает CNN.

По информации многочисленных источников издания, инцидент произошел в ноябре 2020 года. Атаки затронули двух должностных лиц Совета национальной безопасности: один на следующий день после президентских выборов, а другой — несколько недель спустя.

CNN также напоминает, что подобным атакам подвергались более 100 американских дипломатов, шпионов и военнослужащих по всему миру. Эффекты, которые наступают в результате этой атаки, также называют синдромом Гаваны.

Специалисты не пришли к окончательным выводам, какое именно оборудование может привести к таким последствиям, однако в целом речь идет о облучении управляемой энергией, которая сопровождается «пронзительным направленным звуком».

Напомним, Служба здравоохранения Ирландии отключила свои компьютерные системы после кибератаки.