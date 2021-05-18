На выходных на Донбассе, в период с 14 по 16 мая, ситуация оставалась напряженной. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 1365 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 17 мая.

Больше всего таких нарушений на выходных было в Донецкой области с вечера 14 по вечер 16 мая. Миссия ОБСЕ зафиксировала 1 173 нарушения, в том числе и 53 взрывов (3 разрыва, 2 взрыва в воздухе и 48 взрывов неопределенного происхождения).

Большинство нарушений произошли восточнее в районе населенного пункта Майорск и районе шахты "Октябрьская" - там фиксировали боеприпасы, выпущенные в воздух. Также напряженной была ситуация возле Петровского. В этом районе слышали взрывы, очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области было 192 нарушения режима прекращения огня, в том числе 67 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошло севернее и западнее участка разведения в районе Золотого. Там фиксировали боеприпасы, выпущенные вверх на участке разведения войск.

Как сообщалось, сутками ранее, 16 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушали режим прекращения огня.