На выходных на Донбассе, в период с 14 по 16 мая, ситуация оставалась напряженной. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 1365 нарушений режима прекращения огня.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 17 мая.
Больше всего таких нарушений на выходных было в Донецкой области с вечера 14 по вечер 16 мая. Миссия ОБСЕ зафиксировала 1 173 нарушения, в том числе и 53 взрывов (3 разрыва, 2 взрыва в воздухе и 48 взрывов неопределенного происхождения).
Большинство нарушений произошли восточнее в районе населенного пункта Майорск и районе шахты "Октябрьская" - там фиксировали боеприпасы, выпущенные в воздух. Также напряженной была ситуация возле Петровского. В этом районе слышали взрывы, очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В Луганской области было 192 нарушения режима прекращения огня, в том числе 67 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошло севернее и западнее участка разведения в районе Золотого. Там фиксировали боеприпасы, выпущенные вверх на участке разведения войск.
Как сообщалось, сутками ранее, 16 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушали режим прекращения огня.
На выходных на Донбассе, в период с 14 по 16 мая, ситуация оставалась напряженной. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 1365 нарушений режима прекращения огня.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 17 мая.
Больше всего таких нарушений на выходных было в Донецкой области с вечера 14 по вечер 16 мая. Миссия ОБСЕ зафиксировала 1 173 нарушения, в том числе и 53 взрывов (3 разрыва, 2 взрыва в воздухе и 48 взрывов неопределенного происхождения).
Большинство нарушений произошли восточнее в районе населенного пункта Майорск и районе шахты "Октябрьская" - там фиксировали боеприпасы, выпущенные в воздух. Также напряженной была ситуация возле Петровского. В этом районе слышали взрывы, очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В Луганской области было 192 нарушения режима прекращения огня, в том числе 67 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошло севернее и западнее участка разведения в районе Золотого. Там фиксировали боеприпасы, выпущенные вверх на участке разведения войск.
Как сообщалось, сутками ранее, 16 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушали режим прекращения огня.