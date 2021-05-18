Боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня 9 раз 17 мая. В результате украинский воин получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Новолуганское враг дважды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А в районе населенного пункта Пески оккупанты два раза осуществили обстрел в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра, стрелкового оружия, автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Также недалеко от Зайцевого противник вел огонь из минометов 120-го калибра. Возле поселка Опытное стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Новотошковское российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. А у Причепиловки враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Стреляли и в направлении Авдеевки. Там противник открывал огонь из стрелкового оружия.

«Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное», — говорится в сообщении.

В ООС отмечают, что боевики обстреливают позиции ООС из жилых кварталов населенных пунктов на временно оккупированных территориях.

К примеру, вечером 17 мая, они осуществили обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Пески из минометов калибра 82 и 120 мм непосредственно из жилых кварталов Донецка.

«В качестве мест огневых позиций минометов оккупанты выбрали площадки в жилой застройке в непосредственной близости от Городской клинической больницы № 21. Целью действий пророссийских наемников было провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие огня», — говорится в сообщении.

Напомним, на выходных на Донбассе, в период с 14 по 16 мая, ситуация оставалась напряженной. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 1365 нарушений режима прекращения огня.