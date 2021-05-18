В ходе обострения конфликта между Израилем и арабскими группировками в секторе Газа ликвидировали более 150 боевиков. Подавляющее число - представители террористической организации ХАМАС.

Об этом пишет The Times of Israel.

По словам официального представителя Армии обороны Израиля Хидаи Зильбермана, более 120 ликвидированных были членами ХАМАС, еще более 25 - членами «Исламского джихада». Он также добавил, что еще несколько боевиков были убиты в одночасье, но актуальных оценок относительно точного количества еще нет.

В то же время издание пишет, что по данным министерства здравоохранения Газы, погибли более 200 палестинцев, в том чисел более 50 несовершеннолетних и 30 женщин. Но пока не ясно, входят ли в эту общую статистику ликвидированные члены ХАМАС.

Напомним, ранее сообщалось, что двое иностранцев погибли в результате ракетного обстрел Израиля из сектора Газа. Еще несколько человек получили ранения.

Президент России Владимир Путин призвал Израиль и Палестину к прекращению насилия и к поиску путей урегулирования конфликта.