Пророссийские боевики на Донбассе размещают минометы для обстрела позиций ООС на детских площадках и во дворах жилых домов, а также возле больниц. При этом российские наемники используют в информационном поле фейковые обвинения в украинских военных в открытии ответного огня.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

Отмечается, что в качестве позиций для минометов, из которых обстреливаются позиции ООС, пророссийские боевики на Донбассе используют детские площадки и дворы жилых домов. Кроме того, один из минометов российские наемники разместили возле Донецкой городской больницы №21.

— Цель действий российских наемников - спровоцировать подразделения ВСУ на ответный огонь, - уточнили в пресс-центре.

При этом обстрелы со стороны оккупантов сопровождаются фейковыми информационными «вбросами» с обвинениями в обстреле украинских военных.

— Такие действия ВС РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей противоречат любым правилам и правилам войны, - резюмировали в ООС.

Как сообщалось, ранее вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушали режим прекращения огня.