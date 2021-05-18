По Херсонской области пронесся ураган, порывы ветра сорвали крыши со ста зданий, из которых 85 - жилые дома.

Об этом сообщает ТСН во вторник, 18 мая.

В частности, без кровли оказались дома и сельский клуб в поселке Великая Лепетиха. Повредило крыши также на складах, фермах, хозяйственных постройках. В детсаду вышла из строя подстанция.

По словам свидетелей, это было похоже на торнадо: ветер с дождем длился полчаса, а порывы с грозами - несколько минут, но они успели нанести много ущерба. Без электричества остались полсотни населенных пунктов.

На данный момент убытки еще считают, пострадавшим будут оказывать помощь из местного бюджета.

В свою очередь люди стараются как можно быстрее закрыть дыры хотя бы пленкой, латают на скорую руку, ведь по прогнозам синоптиков, дождь ожидается еще несколько дней. В районе не хватает стройматериалов.

В Великой Лепетихе непогоду признали чрезвычайной ситуацией местного уровня.

В то же время ураган нанес ущерб и другим районам: он прошелся по поселку Аскания Нова - там на два дня закрыли для посетителей заповедник.

Ранее тропический шторм «Салли», которому ученые присвоили вторую категорию опасности, ударил по побережью Алабамы и Флориды.