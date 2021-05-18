На одном из Галапагосских островов разрушилось знаменитое во всем мире естественное вулканическое образование, известное как Арка Дарвина.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Newsweek.

В Министерстве охраны окружающей среды Эквадора заявили, что это произошло в понедельник, 17 мая, из-за природной эрозии.

На месте остались только два столба.

Арка Дарвина - геологическое образование, природная арка на Галапагосских островах. Находилась в 1 километре юго-восточнее острова Дарвина. В самой высокой точке образование достигало 18 метров в высоту.

Архипелаг Галапагосские острова находится в Тихом океане в 965 километрах к западу от побережья Эквадора.

Ранее в Турции археологи показали монеты, которые нашли в 2019 году во время раскопок в древнем городе Айзаной.