В министерстве обороны Туниса сообщили, лодка, которая покинула Ливию, чтобы тайно добраться до Европы, потерпела крушение, на борту было около 90 человек, а спасли около 30 выживших.

Об этом пишет Le Figaro.

Согласно первоначальной информации, около пятидесяти человек пропали без вести, сообщил репортерам официальный представитель министерства Мохамед Зикри, добавив, что потерпевшие кораблекрушение были собраны на морской нефтяной платформе Miskar на шельфе от Зарзиса на юге Туниса.

Напомним, cудно Ocean Viking, зафрахтованное гуманитарной неправительственной организацией SOS Méditerranée, находилось очень далеко от того места, где утром 21 апреля рыбак из Хомса сообщил о терпящем бедствие судне, которое покинуло Ливию вечером 20 апреля. Когда судно добралось туда, корабль помощи обнаружил только обломки и несколько тел, плавающих на поверхности. Папа Римский раскритиковал медлительность спасателей и помолился о душах усопших.