Судно Ocean Viking, зафрахтованное гуманитарной неправительственной организацией SOS Méditerranée, находилось очень далеко от того места, где утром 21 апреля рыбак из Хомса сообщил о терпящем бедствие судне, которое покинуло Ливию вечером 20 апреля. Когда судно добралось туда, корабль помощи обнаружил только обломки и несколько тел, плавающих на поверхности. Папа Римский раскритиковал медлительность спасателей и помолился о душах усопших.

Об этом сообщает Le Monde.

Согласно отчету, опубликованному на следующий день после трагедии неправительственной организацией Alarm Phone, которая занимается сбором звонков с терпящих бедствие лодок, «эти смерти не являются случайностью». Другими словами: жертв можно было избежать, и при полном знании фактов мигрантов можно было спасти в течении нескольких часов, но береговая охрана Ливии ничего не предпринимала.

Понтифик из Аргентины выразил сожаление по поводу отказа от помощи катеру мигрантов, которые часами тщетно взывали о помощи.

— В море погибли 130 мигрантов. Это люди. Это человеческие жизни, которые целых два дня тщетно умоляли о помощи. Помощь, которая не пришла. Братья и сестры, давайте все зададимся вопросом об этой сотой трагедии. Пришло время позора. Молитесь за этих братьев и сестер и за всех, кто продолжает умирать в этих драматических путешествиях, — высказался Франциск.

Ранее НикВести сообщали, что Папа Римский Франциск призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса для охраны природы и защиты от климатических изменений.