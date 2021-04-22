Папа Римский Франциск призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса для охраны природы и защиты от климатических изменений.

Об этом сообщает издание Vatican News.

Понтифик подчеркнул, что пандемия учит людей «взаимосвязанности и совместному использованию планеты».

— Такие глобальные катастрофы, как всемирная эпидемия и климатические изменения, показывают, что у нас нет больше времени ждать: время решительных действий уже наступило, и люди вполне обладают средствами, чтобы справиться с кризисом, — заявил Папа Римский.

Папа Римский привел поговорку на своем родном испанском языке: «Бог прощает всегда, мы, люди — иногда, а природа не прощает никогда».

Он подчеркнул, что если разрушение природы уже запущено, его очень трудно остановить, однако еще есть время, и «его нужно всецело использовать для работы вместе, а не в одиночку».

— Бедствия, которые мы переживаем в связи с пандемией и которые уже ощущаем в связи с изменением климата, должны подтолкнуть к инновациям, к изобретениям, к поиску новых путей. Из кризиса нельзя выйти прежними, — мы выходим из него, становясь лучше или хуже. Перед нами стоит именно такой вызов, и если мы не выйдем лучшими, то окажемся на пути самоуничтожения, — заявил Франциск.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир победить пандемию, проявив солидарность.