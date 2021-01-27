Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на более 100 млн заражений коронавирусом в мире. Он призвал победить пандемию, проявив солидарность.

Об этом генсек ООН написал в своем Twitter.

Антониу Гутерриш отметил, что вирус продолжает распространяться по всей планете.

— Мир достиг вызывающего глубокую печаль рубежа - 100 миллионов случаев заражения COVID-19. Мы можем опередить пандемию только одним способом - проявив солидарность. Пришло время убедиться, что ни одна страна и никто не остался позади, — написал Антониу Гутерриш.

По состоянию на вечер 26 января, в мире выявлено 100 032 461 случай инфицирования COVID-19. По данным сайта, с начала пандемии скончались 2 149 385 заразившихся. Среди лидеров - США, Индия и Бразилия.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 1,197 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19.