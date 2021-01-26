В Украине зафиксировано уже 1,197 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 25 января - почти 2,8 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом уже третью неделю подряд за сутки человек выздоравливает больше, чем заболело.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

— 2779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 26 января 2021 года, - сообщил Максим Степанов.

По его данным, также за минувшие сутки:

госпитализировано - 891 человек;

летальных случаев - 133;

выздоровели - 12538 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 32 030 (в том числе методом ПЦР - 16 589, методом ИФА - 15 441).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 197 107 человек;

выздоровели - 965 835 человек;

летальных исходов - 22 057;

проведено ПЦР-тестов - 6 125 257.

За прошедшие сутки, 25 января, в частности, заболели 95 детей и 175 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 375 случаев;

Винницкая область - 53 случая;

Волынская область - 93 случая;

Днепропетровская область - 108 случаев;

Донецкая область - 46 случаев;

Житомирская область - 20 случаев;

Закарпатская область - 103 случая;

Запорожская область - 276 случаев;

Ивано-Франковская область - 255 случаев;

Киевская область - 78 случаев;

Кировоградская область - 17 случаев;

Луганская область - 56 случаев;

Львовская область - 167 случаев;

Николаевская область - 30 случаев;

Одесская область - 211 случаев;

Полтавская область - 100 случаев;

Ровенская область - 81 случай;

Сумская область - 37 случаев;

Тернопольская область - 95 случаев;

Харьковская область - 207 случаев;

Херсонская область - 37 случаев;

Хмельницкая область - 15 случаев;

Черкасская область - 122 случая;

Черновицкая область - 192 случая;

Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.