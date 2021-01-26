В Украине зафиксировано уже 1,197 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 25 января - почти 2,8 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом уже третью неделю подряд за сутки человек выздоравливает больше, чем заболело.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
— 2779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 26 января 2021 года, - сообщил Максим Степанов.
По его данным, также за минувшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
За прошедшие сутки, 25 января, в частности, заболели 95 детей и 175 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
В Украине зафиксировано уже 1,197 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 25 января - почти 2,8 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом уже третью неделю подряд за сутки человек выздоравливает больше, чем заболело.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
— 2779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 26 января 2021 года, - сообщил Максим Степанов.
По его данным, также за минувшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
За прошедшие сутки, 25 января, в частности, заболели 95 детей и 175 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.