На Донбассе за вчера, 18 мая, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Противник дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Песков. Возле Светолодарска и Зайцево боевики совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Красногоровки противник применил автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы, а у Авдеевки — подтствольные гранатометы.
«Боевых потерь среди наших защитников нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ», — сообщили в штабе.
С начала текущих суток, 19 мая, нарушений режима «тишины» не зафиксировано.
«Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил», — добавили в штабе.
Ранее появились данные, что боевики на Донбассе оборудуют позиции для обстрелов позиций ООС на детских площадках.
На Донбассе за вчера, 18 мая, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Противник дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Песков. Возле Светолодарска и Зайцево боевики совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Красногоровки противник применил автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы, а у Авдеевки — подтствольные гранатометы.
«Боевых потерь среди наших защитников нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ», — сообщили в штабе.
С начала текущих суток, 19 мая, нарушений режима «тишины» не зафиксировано.
«Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил», — добавили в штабе.
Ранее появились данные, что боевики на Донбассе оборудуют позиции для обстрелов позиций ООС на детских площадках.