На Донбассе за вчера, 18 мая, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Противник дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Песков. Возле Светолодарска и Зайцево боевики совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Красногоровки противник применил автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы, а у Авдеевки — подтствольные гранатометы.

«Боевых потерь среди наших защитников нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ», — сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 19 мая, нарушений режима «тишины» не зафиксировано.

«Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил», — добавили в штабе.

Ранее появились данные, что боевики на Донбассе оборудуют позиции для обстрелов позиций ООС на детских площадках.