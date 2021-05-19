В Окленде, штат Калифорния, неизвестные стрелки открыли огонь по автобусу для вечеринок, в результате чего погибли две женщины и еще пятеро были ранены.

Как передает Укринформ, об этом сообщают местные СМИ.

Пассажиры праздновали 21-й день рождения одной из женщин, когда автобус атаковали по меньшей мере два стрелка. Они начали стрелять по автобусу, затем проследили за ним с автострады и продолжили стрелять по нему на городских улицах.

«На основании предварительного расследования, похоже, эта стрельба не была случайной событием», — сообщает Калифорнийский дорожный патруль, который проводит расследование вместе с полицией Окленда.

Напомним, в марет в США в штате Колорадо в городе Боулдер мужчина открыл огонь в супермаркете, убив 10 человек. Погиб в частности полицейский, который первым прибыл на место происшествия. Нападающего впоследствии арестовали.