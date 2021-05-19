В белорусских Барановичах потерпел крушение военный самолет — боевая машина влетела в дом при взлете.
Об этом пишет белорусский портал TYT.BY
Самолет взлетал с аэродрома, но попытка окончилась неудачно после столкновения с домом.
Издание отмечает, что упавший самолет силуэтом напоминает истребитель ЯК-130, одну из самых современных боевых машин на вооружении Беларуси, в стране всего лишь 12 таких самолетов.
При крушении погибли двое летчиков, которые катапультировались, но не выжили.
Напомним, в американском штате Миссисипи небольшой самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.
В белорусских Барановичах потерпел крушение военный самолет — боевая машина влетела в дом при взлете.
Об этом пишет белорусский портал TYT.BY
Самолет взлетал с аэродрома, но попытка окончилась неудачно после столкновения с домом.
Издание отмечает, что упавший самолет силуэтом напоминает истребитель ЯК-130, одну из самых современных боевых машин на вооружении Беларуси, в стране всего лишь 12 таких самолетов.
При крушении погибли двое летчиков, которые катапультировались, но не выжили.
Напомним, в американском штате Миссисипи небольшой самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.