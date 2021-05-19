В белорусских Барановичах потерпел крушение военный самолет — боевая машина влетела в дом при взлете.

Об этом пишет белорусский портал TYT.BY

Самолет взлетал с аэродрома, но попытка окончилась неудачно после столкновения с домом.

Издание отмечает, что упавший самолет силуэтом напоминает истребитель ЯК-130, одну из самых современных боевых машин на вооружении Беларуси, в стране всего лишь 12 таких самолетов.

При крушении погибли двое летчиков, которые катапультировались, но не выжили.

Напомним, в американском штате Миссисипи небольшой самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.