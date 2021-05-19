Гражданин Украины направлялся в РФ через контрольный пункт в Харьковской области, на котором у него в машине нашли вещества, похожие на наркотические.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Во время досмотра автомобиля Honda сработал служебный пес. Натасканный на выявление наркотических веществ, он указал на фильтр в салоне автомобиля, из которого правоохранители достали вещество кристаллической структуры, напоминающее амфетамин.

По факту находки открыто уголовное производство по статье 305 Уголовного кодекса Украины «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств».

Сейчас вещество изъято и отправлено на экспертизу.

Напомним, в пункте пропуска на границе служебный пес отыскал наркотические вещества у украинца, который привез их из РФ.