Черкасские медики не сумели сохранить жизнь девятиклассника, получившего ранение во время стрельб в школьном тире.

Об этом сообщили в департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета.

По словам главврача Черкасской областной детской больницы Николая Кондрацкого, ребенка привезли в медуреждение в крайне тяжелом состоянии, пуля прошла навылет через мозг.

Заведующий отделения анестезиологии и интенсивной терапии Виктор Жила рассказал, что биологическая смерть мальчика наступила в 6:30 из-за травм, несовместимых с жизннедеятельностью.

— Смерть ребенка наступила в результате полиорганной недостаточности, то есть отказали все органы. Медиками проводилась интенсивная терапия, с самого начала ребенок был на искусственной вентиляции легких и до последнего момента. Сердечная деятельность поддерживалась также препаратами. Мальчик умер, потому что полученная травма была несовместима с жизнью. Хотя в течение месяца боролись за жизнь, — рассказал врач.

Сообщается, что ребенок не впервые посещал кружок. Это было его четвёртой индивидуальное занятие, он изучал стрельбу из малокалиберного пистолета «Марголина». Во время трагического выстрела тренера рядом не было, оказалось, что он вышел на минутку к другой ученице.

По словам пресс-секретаря ГУНП области Зои Волк, тренер, на занятии которого школьник получил огнестрельное ранение в голову, сейчас находится под круглосуточным домашним арестом. Правоохранители провели ряд экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

По словам заместителя руководителя Черкасской окружной прокуратуры Владимира Тараненко, сейчас расследуют дело по трем статьям: «Незаконное обращение с оружием», «Небрежное хранение оружия» и «Умышленное убийство».

Ранее НикВести сообщали, в Черкассах во время занятия по пулевой стрельбе в тире, который находится в гимназии № 9, 14-летний школьник получил пулевое ранение в голову. Сейчас он в крайне тяжелом состоянии.