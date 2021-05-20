Армии обороны Израиля перечислила несколько целей, которые были атакованы силами ВВС в секторе Газы. Одной из целей стал дом экс-министра юстиции и склад оружия, находившийся в нем.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Также военные уничтожили объект военной инфраструктуры, находившийся в доме одного из командиров боевого крыла ХАМАС Ашрафа аль-Джабри в Хан-Юнисе.

Был ликвидировапн склад оружия, располагавшийся в доме одного из боевиков в городе Газа, объект военной инфраструктуры, располагавшийся в доме Мухаммада абу-Мустафы, командира спецподразделения «Нухба», «Бригад Изаддина аль-Касама» в Хан-Юнисе.

ЦАХАЛ уничтожил объект военной инфраструктуры, находившийся в доме командира батальона Восточного Рафаха Мухаммада Буаба и объект военной инфраструктуры в доме Усамы абу-Анзы, высокопоставленного боевика в иерархии ХАМАС в Хан-Юнисе.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом провел совещание в оперативном штабе. Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит военную операцию против боевиков в Секторе Газа.