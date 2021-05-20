В четверг, 20 мая, в Николаеве в микрорайоне Лески на улице Индустриальная горела емость с топливом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Инцидент произошел на территории общества с ограниченной ответственностью.

На месте спасатели выяснили, что произошла разгерметизация емкости с топливом.

Огонь потушили в 8:18.

К тушению в целом привлекалось 10 единиц техники ГУ ГСЧС и 45 спасателей.

Во время пожара была угроза распространения огня на другие емкости.

Николаевцы в соцсетях публикуют фото и видео пожара.

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