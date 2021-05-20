В четверг, 20 мая, в Николаеве в микрорайоне Лески на улице Индустриальная горела емость с топливом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Инцидент произошел на территории общества с ограниченной ответственностью.
На месте спасатели выяснили, что произошла разгерметизация емкости с топливом.
Огонь потушили в 8:18.
К тушению в целом привлекалось 10 единиц техники ГУ ГСЧС и 45 спасателей.
Во время пожара была угроза распространения огня на другие емкости.
Николаевцы в соцсетях публикуют фото и видео пожара.
Ранее в Харькове возник пожар в нелегальном доме престарелых «Золотое время». В пожаре погибли 15 человек.
В четверг, 20 мая, в Николаеве в микрорайоне Лески на улице Индустриальная горела емость с топливом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Инцидент произошел на территории общества с ограниченной ответственностью.
На месте спасатели выяснили, что произошла разгерметизация емкости с топливом.
Огонь потушили в 8:18.
К тушению в целом привлекалось 10 единиц техники ГУ ГСЧС и 45 спасателей.
Во время пожара была угроза распространения огня на другие емкости.
Николаевцы в соцсетях публикуют фото и видео пожара.
Ранее в Харькове возник пожар в нелегальном доме престарелых «Золотое время». В пожаре погибли 15 человек.