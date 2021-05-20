Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Напомним, 18 мая боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, в штабе ООС сообщали, что боевики на Донбассе оборудуют позиции для обстрелов позиций ООС на детских площадках.