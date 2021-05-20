На Николаевщине спасатели достали из речной воды девушку 2002 года рождения, которая не могла выбраться своими силами.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сигнал поступил в Службу спасения 20 мая в 11:27. В сотне метров от берега в акватории Бугского лимана девушка звала на помощь. Прибывшие спасатели спустили лодку и доправили пострадавшую на сушу.

Медики осмотрели девушку, она отказалась от госпитализации: состояние ее здоровье удовлетворительное.

Напомним, 27 мая мужчина упал в трехметровый колодец с водой, выбираться из него ему помогали спасатели.