Следственный судья Центрального районного суда Николаева избрал меру пресечения подозреваемому в покушении на убийство и разбойном нападении.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Напомним, 13 мая около 20:00 владельцу ООО «ЕРКА» сообщили, что на его поле ездит трактор с опрыскивателем ядохимикатов с целью уничтожения урожая. Владелец попросил своего знакомого и его напарника поехать на поле и проверить эту информацию. В результате к ним подъехал незарегистрированный автомобиль, из которого выскочили вооруженные люди и начали стрелять.

Подозреваемый отметил, что использовал оружие для самозащиты уже после того, как получил пулевое ранение в ногу. Виновным он себя не признал.

Защитник подчеркнул, что огнестрельное оружие использовали обе стороны конфликта одновременно и умысла на убийство ни у кого не было, поэтому подозрение не обосновано.

В результате судья постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, определив размер залога в сумме 227 тысяч гривен.

Напомним, вчера, 19 мая, в судебном заседании по этому делу объявили двухчасовой перерыв, чтобы подозреваемого доставили в зал из больницы.