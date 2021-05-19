В судебном заседании, которое проходит сегодня, 19 мая, объявили двухчасовой перерыв, чтобы подозреваемого доставили в зал из больницы.

Об этом пишет пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Судья избирает меру пресечения 30-летнему участнику конфликта со стрельбой, который произошел возле села Новоингулка 13 мая.

Известно, что около 20:00 владельцу ООО «ЕРКА» сообщили, что на его поле ездит трактор с опрыскивателем ядохимикатов с целью уничтожения урожая. Владелец попросил своего знакомого и его напарника поехать на поле и проверить эту информацию. В результате к ним подъехал незарегистрированный автомобиль, из которого выскочили вооруженные люди и начали стрелять.

На судебном заседании один из вероятных участников конфликта не появился. По словам его защитника, мужчина находится с огнестрельным ранением в больнице.

Представитель подозреваемого рассказал, что в момент, когда прибыла бригада скорой помощи, чтобы доставить его подзащитного в суд, у того резко ухудшилось самочувствие. Также защитник отметил, что следователь не предупредил подозреваемого заранее о времени и месте судебного разбирательства.

Прокурор возразила, что подозреваемого проинформировали устно, а также сообщили медперсоналу. Кроме этого, по версии медицинских работников, его температура и давление пока стабильны.

Защитник просил объявить перерыв в судебном заседании до понедельника, прокурор просила объявить перерыв продолжительностью 2 часа для доставки подозреваемого.

Заслушав мнения сторон, судья принял решение объявить в судебном заседании перерыв для вызова подозреваемого.

Напомним, база отдыха ООО «Волна-Прим» с «пропиской» в Одесской области, которая расположена на территории Коблевской ОТГ, проиграла очередной суд. Постановление уже вступило в законную силу.